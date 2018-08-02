HABER

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin iki Türk bakan hakkında aldığı yaptırım karını protesto etti. Akar, Twitter'dan Türkiye'nin kutlu yürüyüşü durdurulamaz mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ABD'nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir. #buyaptırımtürkiyeyedir” ifadelerini kullandı.


PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklamasıSon dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması
İzmitli askerler: Komutanım acın acımızdırİzmitli askerler: Komutanım acın acımızdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD yaptırım kararı

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.