HABER

Milli Savunma Bakanı Akar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı oldu - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları Akar döneminde başarıyla tamamlandı - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında duran Akar, FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilmişti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Savunma Bakanlığına Akar getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı Akar, 1972'de Kara Harp Okulu'ndan ve 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1973-1980 yılları arasında Trakya hududunda, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulu'nda takım, bölük komutanlığı ve bilgi işlem subaylığı yapan Akar, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'te ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı da dahil çeşitli karargah ve birliklerde görevler yapan Akar, 1998'de tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle 1998-2000 yıllarında Tunceli'de İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-2002'de İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargahı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüten Akar, 2002'de tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle 2002-2005'te Kara Harp Okulu Komutanlığı, 2005-2007'de Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapan Akar, 2007'de korgeneral oldu.
\

- Sınır ötesi harekatları

Korgeneral rütbesiyle 2007-2009'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011'de 3'üncü Kolordu Komutanlığı yapan Akar, 2011'de orgeneralliğe terfi etti.

Akar, orgeneral olarak 2011-2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı , 2013-2015'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptıktan sonra 18 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, bu dönemde başarıyla tamamlanırken Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında durarak önemli görev üstlendi. Akar, hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen anlayış değişikliğiyle teröristle mücadele harekatlarında önemli başarılar kazanıldı.

- TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası

Genelkurmay Başkanlığınca, iç güvenlik harekatındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Akar, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyası'yla taltif edildi.

Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek SFOR Harekatı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekatı NATO Madalyası, Kore Milli Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20'nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95'inci Yılı Kuruluş Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası'na sahip.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılan Akar'ın iki çocuğu var.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Saatli Maarif Takvimi'nin içeriği gündem oldu

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.