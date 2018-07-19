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Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.


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