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Milli Savunma Bakanı Akar'dan memleketine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." - "Amacımız, ülkemiz ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği. Komşu ülkelerin de siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek kaydıyla, ülkemiz ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak çerçevesinde gerekli operasyonlarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından ikinci ziyaretini memleketi Kayseri'yi yaptı. Askeri uçakla 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelen Bakan Akar'ı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakanlar Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve öteki ilgililer karşıladı.

Buradan Valiliğe gelen Akar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmaya hemşehrilerini selamlayarak başladı. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, beraberliği, Türk milletinin egemenliği ve bağımsızlığı için daha önce olduğu gibi aynı tempo ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Akar, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptığını anımsattı.

Burada Mehmetçik'le bir araya geldiğini, ev yapımı kekleri sınırın sıfır noktasındaki askerlerle paylaştıklarını belirten Akar, "Oradaki arkadaşlarımızın büyük bir kahramanlık ve fedakarlık içinde, kendilerine verilen görevi büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yaptıklarını gördük. Zor şartlarda gerçekten büyük bir aşkla ve heyecanla, gururla ve azimle orada vatan görevini yerine getirdiklerini gördük." ifadesini kullandı.

Yurt dışında da terörle mücadelede büyük başarılar sağlandığına dikkat çeken Akar, "Çok şükür büyük ölçüde temizlendiler. Yurdumuzun, sınırlarımızın ötesine sürüldüler. Şu anda sınır ötesinde de teröristlerin peşindeyiz. Onları takip etmekteyiz. Bizim amacımız, ülkemiz ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği. Bu çerçevede, komşu ülkelerin de siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek kaydıyla aynı zamanda ülkemiz ve milletimizin de hak ve menfaatlerini korumak çerçevesinde gerekli operasyonlarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, bedelli askerlikle ilgili kanun teklifininin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunu hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine Akar, şunları kaydetti:

"Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz. Söz konusu çıkacak yasanın da ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Akar, Valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Akar, Kayseri'nin hayata geçirilen projelerle çok daha güzelleştiğini belirtti. Devam eden projeler olduğuna dikkati çeken Bakan Akar, halkın daha rahat, huzurlu yaşaması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kentteki yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı Akar'a bilgi verdi.

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Kayseri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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