Milli Savunma Bakanı Akar'dan memleketine ziyaret

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığına atanmasının ardından ikinci ziyaretini memleketi Kayseri'yi yaptı. Askeri uçakla 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelen Bakan Akar'ı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakanlar Taner Yıldız, Mehmet Özhaseki, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve öteki ilgililer karşıladı.

Buradan Valiliğe gelen Akar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmaya hemşehrilerini selamlayarak başladı. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, beraberliği, Türk milletinin egemenliği ve bağımsızlığı için daha önce olduğu gibi aynı tempo ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Akar, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptığını anımsattı.