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Milli Savunma Bakanı Akar'ın akrabaları sevinçli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:33 | Son Güncelleme

Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına atanması dolayısıyla, hala ve amca oğulları ile diğer akrabalarının bulunduğu Bursa'nın Manyas ilçesine bağlı Kubaş Mahallesi'nde sevinç yaşanıyor - Akar'ın halasının oğlu Remzi Gündoğan: - "Akşam haberlerde izledik. Ağabeyimiz Milli Savunma Bakanı olmuş, çok sevindik"

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Bakanlığına atanan Hulusi Akar'ın halen yakın akrabalarının bulunduğu Balıkesir'in Manyas ilçesinde büyük sevinç yaşanıyor.

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı görevine atanmasının ardından, hala ve amca oğulları ile akrabalarının bulunduğu Manyas'a 7 kilometre uzaklıktaki Kubaş Mahallesi'nde sevinç hakim.

Hulusi Akar'ın halasının oğlu Remzi Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akar'ın babası İbrahim Akar'ın Manyas'ta doğup büyüdüğünü, 1940'lı yıllarda vatani görevini yapmak için Kayseri'ye gittiğini söyledi.

Dayısı İbrahim Akar'ın Kayseri'de evlendiğini ve oraya yerleştiğini belirten Gündoğan, "Akşam haberlerde izledik. Ağabeyimiz Milli Savunma Bakanı olmuş, çok sevindik. En son kendisiyle Kayseri'de babasının cenazesinde görüşmüştüm. Görevinde başarılar dileriz, çok memnun olduk." dedi.

- "Gelirse çok mutlu oluruz"

Akar'ın amcasının oğlu Ersin Akar da Hulusi Akar ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Görevinde başarılar dilerim. Kendisiyle iletişimimiz olmadı ama kardeşleriyle diyalog kuruyoruz. Kendisini sadece televizyondan izliyoruz. Akşam televizyonda haberi gördüm, gurur duydum ve sevindim. Gelip köyümüzü dolaşmasını çok isteriz." diye konuştu.

Amca oğlu Ali Akar da "Akşam televizyonda izledik, sevindik ve memnun olduk. Amca oğlumuzun böyle bir makama gelmesi bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yapan Muhammed Akar da "Ben yeğeniyim. Kendisi amcam oluyor. Onun Milli Savunma Bakanı olması bize sürpriz oldu. Çok şaşırdık, gurur duyduk, mutluyuz. İnşallah buralara gelir, köyümüzü görür. Gelirse çok mutlu oluruz." dedi.

85 yaşındaki Mustafa Erdil de Akar ile akraba olduklarını, dedesinin ve babanesinin mezarının mahallede bulunduğunu anlatarak, "Akar'ın çocukluğunu biliyorum. Buraya babasıyla geldi. O zaman çok küçüktü. Kardeşleri geliyor. Babası İbrahim'i çok iyi tanırım. Televizyonda devamlı görüyoruz. Köyü ziyarete bekleriz. Bakan olması bizi sevindirdi." şeklinde konuştu.

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Hulusi Akar Manyas Milli Savunma Bakanı

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