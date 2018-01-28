Milli Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz 

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatına ilişkin, "Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrinden değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Bir kaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı Roketsan tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatına ilişkin tweetır hesabından şu paylaşımlarda bulundu: "Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da, terörün sadece Afrinden değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz. Bir kaç tane örnek verelim. 155 mm Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı. Yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor.