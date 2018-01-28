Milli Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatında Şanlı Ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz (Ek)  

"15 YIL ÖNCE SADECE YÜZDE 18 CİVARINDA OLAN YERLİLİK ORANI BUGÜN YÜZDE 70'E YAKLAŞMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "15 yıl önce sadece yüzde 18 civarında olan yerlilik oranı bugün yüzde 70'e yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı, ancak birilerinin anlamakta zorlandığı Millilik bu işte. Bu bilgilerden birileri çok rahatsız olacak ve üzülecekler. Onları rahatsız etmeye ve üzmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKARA (DHA)