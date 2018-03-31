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Milli Savunma Bakanı Canikli: "Artık DEAŞ tehdidi de büyük oranda, tamamına yakını diyebiliriz büyük oranda ortadan kalktığına göre, Fransa'nın ya da başka bir ülkenin Suriye'de askeri varlık bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifadeyl

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Artık DEAŞ tehdidi de büyük oranda, tamamına yakını diyebiliriz büyük oranda ortadan kalktığına göre, Fransa'nın ya da başka bir ülkenin Suriye'de askeri varlık bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifadeyle Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa, bu meşru olmayan, uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında."

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Anahtar Kelimeler:
giresun Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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