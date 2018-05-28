Milli Savunma Bakanı Canikli, Beykoz'da

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bugün 6 lira seviyesine gelecek denilen dolar şu anda 4.50 lira seviyesinde, esas seçimden sonra daha da düşecek." dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'a gelen Canikli, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde 15 Temmuz şehidi Hasan Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Canikli daha sonra Soğuksu Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret ettiği Giresun Görele İlçesi Kırıklı Beldesi Kültür Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlara hitap eden Canikli, son dönemde çok sayıda saldırıya karşı mücadele ettiklerini belirterek, "En ağırıyla da yine 15 Temmuz'dan sonra özellikle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirme notları evresinde uğraştık. Çünkü yabancı yatırımcı onların vereceği nota bakıyor ve zaten bir darbe teşebbüsü yaşanmış. Yabancı sermaye zaten hassas ve kırılgan, 5 milyon dolarlık bir yatırımı bu ülkeye yaparken o ülkeyle ilgili bir problem varsa o parayı oraya yatırır mısınız? Onun ekonomi üzerinde etkileri çok oldu. Allah'a şükürler olsun, o dönemi atlattık. O dönemi atlattıktan sonra hep söylüyorum, Türkiye'nin ekonomisini hiç kimse sarsamaz, istikrarını ortadan kaldıramaz. Bugün 6 lira seviyesine gelecek denilen dolar şu anda 4.50 lira seviyesinde, esas seçimden sonra daha da düşecek." diye konuştu.

Önceden arazide mayın ve terörist arandığını ve bu sırada şehitler verildiğini anımsatan Canikli, şunları söyledi: "Şimdi İHA ve SİHA'lar var. 12 bin feetten yerde ne var görebiliyor. Bir defasında Hava Kuvvetleri Karargahı'nda canlı olarak operasyonları izlemiştim. Yüzde yüz yerli, tamamı yerli, her şeyi yerlidir. Şimdi artık askerimiz dağda terörist ararken hayatını tehlikeye atacak bir şekilde dolaşmıyor. Teröristleri 24 saat izliyoruz, o yüzden kafalarını kaldıramıyorlar. PKK'nın en büyük özelliği büyük gruplar halinde dolaşarak kalabalık saldırmasıydı. Geçmişte yaptıkları bütün saldırıları 15'er 20'şer kişilik gruplar halinde yapmıştır. Şimdi grupları ikiye düşürdüler. Yukarıdan anında tespit ediyoruz, gece gündüz fark etmiyor, İHA tespit ediyor, nerede olursa olsun füzeyi gönderiyor." Canikli, "Hamdolsun şu anda saldırıları dışarıda karşılama yeteneğini de kazandık. Yani sadece Türkiye'deki teröristi ortadan kaldırarak meseleyi çözmüyoruz. Bunun kaynağını kaldırmadan içerideki mücadele sonuç vermiyor. Bütün tünellerin ucu Türkiye'ye çıkıyor. Bunlar hep saldırı amacıyla yapılmış tüneller. Afrin Harekatı yapılmasaydı, bir süre sonra bu mücadele Antep'te yapılmak zorunda kalınacaktı." diye konuştu.

Türkiye'de geçmişte çok acı olayların yaşandığını ve bunlardan birinin de 27 Mayıs darbesi olduğunu dile getiren Canikli, "Darbe, milletin iradesinin yine o iradeye rağmen silah zoruyla ortadan kaldırılmasıdır. Geçmişte Türkiye'nin çok sık karşılaştığı durumlardan bir tanesiydi. Bu yolla Türkiye'nin ilerlemesi ve gelişmesi büyük oranda durduruldu. Geçmişte yaşadığımız darbeler, darbe teşebbüsleri olmasaydı, bugün Türkiye dünyanın en güçlü ekonomilerinden, en güçlü sanayilerinden olan bir ülke olacaktı. Her ihtilal, her darbe millet iradesine vurulan bir yumruktur, millet iradesinin ortadan kaldırılmasıdır, aynı zamanda Türkiye'nin 20 yıl geriye götürülmesidir. Bütün ihtilaller için geçerlidir, bütün dengeler bozulur, sistem yeniden oluşmaya başlar, mevcut yapı tamamen tahrip edilir, belgeleri yerle bir edilir ve yeniden oluşturulmaya çalışılır, tabi bu da zaman kaybından başka bir şey değil." ifadeleri kullandı. \ - "Darbe de denendi" Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 16 yıllık dilimde istikrarı ortadan kaldırmak için bunun da denendiğini belirterek, şunları kaydetti: