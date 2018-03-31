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Milli Savunma Bakanı Canikli: "Eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini doğrudan ya da dolaylı desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur diyebiliriz. Ümit ediyoruz böyle bir adım atılmaz."

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giresun Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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