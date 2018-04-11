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Milli Savunma Bakanı Canikli: "FETÖ ile mücadele devam edecek. Kripto yapısıyla mücadele kolay değil, iğneyle kuyu kazıyoruz. Çok farklı yöntemlerle bunları açığa çıkarmaya çalışıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "FETÖ ile mücadele devam edecek. Kripto yapısıyla mücadele kolay değil, iğneyle kuyu kazıyoruz. Çok farklı yöntemlerle bunları açığa çıkarmaya çalışıyoruz."

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