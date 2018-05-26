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Milli Savunma Bakanı Canikli Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gürcistan Parlamentosundaki "Refah İçin İşbirliği-Gelecek Yüzyıl Stratejisi" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı - Canikli: - "Türkiye olarak Abhazya ve Güney Osetya meselelerinin Gürcistan'ın uluslararası olarak tanınan sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüleceğine inanıyoruz"

TİFLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türkiye olarak Abhazya ve Güney Osetya meselelerinin Gürcistan'ın uluslararası olarak tanınan sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

Canikli, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geldiği Tiflis'te etkinlikler kapsamında düzenlenen "Refah İçin İşbirliği-Gelecek Yüzyıl Stratejisi" konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Gürcistan Parlamentosu'ndaki toplantıda konuşan Bakan Canikli, Türkiye ve Gürcistan arasındaki güçlü ve özel ilişkilerin gelişerek devam ettiğini belirtti.

İki ülkeyi stratejik ortak olarak nitelendiren Canikli, Türkiye ve Gürcistan'ın birçok alanda ortak çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi üçüncü toplantısının bu sene Ankara'da yapılacağını aktaran Canikli, iki ülkenin savunma iş birliğinin de iyi şekilde sürdüğünü dile getirdi.

"Gürcistan'ın NATO üyeliği ve diğer Avrupa Atlantik kurumlarına entegrasyonu için desteğimizi devam ettiriyoruz." diyen Bakan Canikli, bu kapsamda Gürcistan ile savunma alanındaki iş birliğinin önem taşıdığını, bunun Gürcistan'ı NATO'ya daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Canikli, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerinin altını çizerek, "Türkiye olarak Abhazya ve Güney Osetya meselelerinin Gürcistan'ın uluslararası olarak tanınan sınırları içinde, toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde çözüleceğine inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye, Gürcistan hükümeti tarafından duyurulan 'Daha iyi bir gelecek için adım' başlıklı yeni barış girişimini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli, söz konusu girişimin Kafkasya bölgesindeki istikrarın geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Canikli ve diğer ülke temsilcileri Gençlik Sarayı'na geçti. Burada Gürcistan'ın ilk özgürlük deklarasyonunun temsili gösterimi izlendi, aile fotoğrafı çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Refah İçin İşbirliği - Gelecek Yüzyıl Stratejisi" yuvarlak masa toplantısı

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