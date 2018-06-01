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Milli Savunma Bakanı Canikli: "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz."


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