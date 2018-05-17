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Milli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ramazan ayının ilk iftarını Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'nda Mehmetçik ile birlikte yaptı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ramazan ayının ilk iftarını Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'nda Mehmetçik ile birlikte yaptı.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ilk olarak Silopi'deki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tören kıtasını selamlayan Canikli, komutanlık anı defterini imzaladıktan sonra Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Temizer'den birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Bakan Canikli daha sonra sınırın sıfır noktasında, Irak ve Suriye sınırlarının kesiştiği bölgedeki Altunbey Hudut Karakolu'na gitti. Burada tören mangasını selamlayan, Nurettin Canikli karakol anı defterini imzaladı. 'Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun' sözlerinin ardından askerlere 'Afiyet olsun' diye seslenen Bakan Canikli, Mehmetçikle Ramazan ayının ilk iftarını yaptı.
Bakan Nurettin Canikli, Ramazanın ilk iftarında Mehmetçiğin yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkenin huzuru, milletin özgürlüğü için vatan nöbeti tutan tüm kahramanların ramazan ayını tebrik eden Bakan Canikli, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle Ramazan'ın buruk başladığını söyledi. Türk milletinin her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, "Hiç kimse olmasa, kalmasa dahi her zaman mazlumların yanında olan, onlara destek veren Türk milleti Filistinli kardeşlerimizin de yanında durmaya, onlara bu mücadelelerinde destek vermeye devam edecek" diye konuştu.
'TERÖR KORİDORUNUN ORTADAN KALDIRILMASI HEPİMİZİN GÖREVİ'
Bakan Canikli, Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Zeytin Dalı Harekatı'nda kısa sürede 23 kilometre ilerleme gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 282 meskun mahal ve 50 kritik nokta terör unsurlarından, teröristlerden temizlenmiştir. Eğer o mücadele Afrin bölgesinde yapılmasaydı, kısa bir süre sonra Türkiye topraklarında bu mücadele yapılmak zorunda kalınacaktı. Çünkü terör örgütünün orada yaptığı tahkimat bir savunma tahkimatı değil, Türkiye'ye yönelik saldırı planlarının, projelerinin bir parçası olarak Afrin bölgesinde üstlendiğini, oraya girdikten sonra çok net şekilde gördük, anladık. Sınırlarımızdaki tüm terör unsurlarının ve oluşturulmak istenen terör koridorunun bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması hepimizin görevidir."
Askerlerle iftar sonrası sohbet eden Bakan Canikli, hudut karakolundaki gözetleme kulesine de çıktı. Burada nöbetçilerden hudut tekmili alan Canikli'ye daha sonra karakolun faaliyetlerine ilişkin brifing verildi. Ziyareti sırasında Bakan Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da telefonla aradı. Telefon görüşmesinde hudutta görev yapan Mehmetçiğin Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, görevlerinde başarılar diledi.”

FOTOĞRAFLI

Milli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptıMilli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptıMilli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptıMilli Savunma Bakanı Canikli, ilk iftarını sınırda Mehmetçik ile yaptı

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