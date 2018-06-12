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Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Kandil'e yönelik harekat) Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de k

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Kandil'e yönelik harekat) Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu."


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