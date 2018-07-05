Milli Savunma Bakanı Canikli, Karadağ'da

PODGORİTSA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve Karadağ'ın savunma ve savunma sanayi alanında imkan ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ'da Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile bir araya geldi.

Nurettin Canikli için Karadağ Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Boşkoviç tarafından karşılanan Canikli, tören kıtasını selamladı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Canikli ve Boşkoviç baş başa görüştü. İkili görüşme sonrası iki bakan, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Canikli, görüşmeler sonrasındaki ortak basın toplantısında, Karadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gösterilen ilgi için teşekkür eden Canikli, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Karadağ ile iyi ilişkilerin eşit şartlarda devam ettiğini belirtti.

Karadağ'ın Balkanlar'da stratejik bir konuma sahip olduğuna değinen Canikli, Balkanlar'da istikrarın sürdürülmesini son derece önemli olarak nitelendirdi. "Balkanlar'da istikrar olmazsa Avrupa ve dünyada istikrar olmaz" diyen Canikli, dünyanın bu gerçeği bazen ağır bedeller ödeyerek öğrendiğini hatırlattı.