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Milli Savunma Bakanı Canikli, Karadağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Karadağ Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile bir araya geldi - Canikli: - "Savunma ve savunma sanayi alanında iki ülkenin imkan ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarılması konusunda mutabakata vardık" - "Balkanlar'daki diğer talep eden ülkelerin de NATO üyeliğinin bir an önce sonuçlandırılması ve NATO üyeliğine kabul edilmesi önemlidir"

PODGORİTSA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve Karadağ'ın savunma ve savunma sanayi alanında imkan ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.

Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Karadağ'da Savunma Bakanı Predrag Boşkoviç ile bir araya geldi.

Nurettin Canikli için Karadağ Savunma Bakanlığında askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Boşkoviç tarafından karşılanan Canikli, tören kıtasını selamladı. İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalınmasının ardından Canikli ve Boşkoviç baş başa görüştü. İkili görüşme sonrası iki bakan, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Canikli, görüşmeler sonrasındaki ortak basın toplantısında, Karadağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gösterilen ilgi için teşekkür eden Canikli, dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Karadağ ile iyi ilişkilerin eşit şartlarda devam ettiğini belirtti.

Karadağ'ın Balkanlar'da stratejik bir konuma sahip olduğuna değinen Canikli, Balkanlar'da istikrarın sürdürülmesini son derece önemli olarak nitelendirdi. "Balkanlar'da istikrar olmazsa Avrupa ve dünyada istikrar olmaz" diyen Canikli, dünyanın bu gerçeği bazen ağır bedeller ödeyerek öğrendiğini hatırlattı.

Balkanlar'daki barış, istikrar ve demokrasinin önemini yineleyen Bakan Canikli, şunları söyledi:

"Karadağ'ın NATO üyeliği bu anlamda, bu bölgede, Balkanlar'da istikrarın devamına büyük katkı sağlayacaktır. Çok büyük, önemli ve olumlu bir gelişmedir. Aynı şekilde Balkanlar'daki diğer talep eden ülkelerin de NATO üyeliğinin bir an önce sonuçlandırılması ve NATO üyeliğine kabul edilmesi önemlidir. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne en kısa zamanda üye olmasını tüm kalbimizle destekliyoruz. AB'ye üye olduktan sonra bölgedeki istikrar daha da güçlenecektir."

- "Kapılar sonuna kadar açık"

Boşkoviç ile görüşmelerinin verimli ve yapıcı geçtiğini vurgulayan Canikli, "Savunma ve savunma sanayi alanında iki ülkenin imkan ve kabiliyetlerini karşılıklı olarak birbirlerine aktarılması konusunda mutabakata vardık. Türkiye olarak Karadağ'ın bu konudaki her türlü talebini karşılamaya hazırız. Savunma sanayimiz ve savunma kapasitemizde kapılar Karadağ'a sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Canikli, bu alandaki iş birliğinin gelecek dönemde somut adımların ortaya çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle askeri üniforma ve benzeri ürünlerin Karadağ'da üretilmesi konusunda görüşmeler yaptık. Karadağ'ın sadece kendi ihtiyacı değil, başta bölge ülkeleri ve daha sonra da daha büyük ölçekte AB ülkelerinin ihtiyacını karşılayacak bir yatırımın Karadağ'da gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki dönemde de görüşeceğiz. Karadağ'da bu teknik altyapı vardır. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları daha da ilerleteceğiz."

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Karadağ Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Savunma Bakanı Predrag Boskovic Türkiye

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