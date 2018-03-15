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Milli Savunma Bakanı Canikli, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’ya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

IHAAW112327-GEN/15-03-2018 - Milli Savunma Bakanı Canikli, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’ya gidecek 15.03.2018 11:23:27 TSI NNNN

IHAAW112327-GEN/15-03-2018

- Milli Savunma Bakanı Canikli, Lübnan Ulusal Ordusu ve İç Güvenlik Güçlerine Destek İçin Uluslararası Destek Grubu Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’ya gidecek

15.03.2018 11:23:27 TSI
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