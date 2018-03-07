Milli Savunma Bakanı Canikli, Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Canikli, resmi ziyarette bulunmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Budapeşte Liszt Ferenc Havalimanı'na geldi. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve diğer yetkililerce karşılanan Canikli, buradan Türk Şehitliği'ne geçti.
1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bırakan Canikli, saygı duruşunda bulundu. Şehitlik özel defterine, "Dost ve müttefik Macaristan'ın topraklarında huzur içinde yatınız. Ruhunuz şad, makamınız cennet olsun." yazan Canikli, Türk Şehitliği'ndeki mezarların başında dua etti.
Bakan Canikli, yarın Savunma Bakanı Istvan Simicsko, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, çeşitli temaslarda bulunacak.
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