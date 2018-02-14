Milli Savunma Bakanı Canikli, Mattis ile görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’li mevkidaşı Jim Mattis ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye’nin Afrin’e yönelik olarak başlattığı askeri operasyonun devam ettiği ve ABD ile ciddi gerginlik yaşanan bir dönemde yapılması açısından önem taşıyor. Bu görüşmeyi son dönemde Ankara ile Washington arasındaki sorunları azaltama ve gerginliği düşürme amaçlı temaslardan biri olarak nitelemek mümkün. Görüşmede, tarafların pozisyonlarını bir kez daha net şekilde ortaya koyması bekleniyor.

Şu ana kadar iki taraf da izledikleri politikadan taviz verme niyetinde olmadıklarının sinyallerini net şekilde ortaya koydu. Görüşmede de tutumlarda radikal nitelikte bir değişiklik olması beklenmiyor. Türkiye, Afrin bölgesini tüm terör unsurlarından temizleme konusunda kararlı olduğunu daha önce de ABD’ye iletti. Bu görüşmede de bu kararlılığın sürdüğünün ve Zeytin Dalı Operasyonu’nun da hedefe ulaşılıncaya kadar devam ettirileceğinin Canikli tarafından bir kez daha teyit edilmesi bekleniyor. ABD ise Türkiye’nin yürüttüğü operasyonun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkilediği yönündeki görüşünü koruyor. Mattis’İn görüşmede vereceği mesajlarda bu unsurun altını bir kez daha çizme olasılığı oldukça yüksek.