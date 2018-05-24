HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milli Savunma Bakanı Canikli, MKE Barut Fabrikası'nı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda MKE Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğunu belirterek,  "Kazanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulunduk.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda MKE Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Kazanın meydana geldiği Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulunduk. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır" dedi.

ANKARA (DHA)

(FOTOĞRAF)

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onayCumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyorMuharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

AK Parti Polis, hemşire, öğretmen göstergelerini 3600'e çekti

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Melih Gökçek’in sosyal medyayı sallayan dolar iddiası asılsız çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

CNN Türk'ten Gülay Özdem hangi kanalla anlaştı? Gülay Özdem kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma namazı vakti saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 25 Mayıs il il namaz vakitleri

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli 2018 - Haftanın en güzel, en anlamlı, en yeni Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.