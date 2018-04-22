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Milli Savunma Bakanı Canikli, nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Canikli, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ün oğlunun nikah şahitliğini yaptı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk'ün oğlunun nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Canikli, Öztürk'ün oğlu Hüseyin Öztürk ile Tuğçe Korucu'nun Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen düğününde nikah şahidi oldu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, çiftin nikahını Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Canikli, evlilik cüzdanını verdiği Tuğçe ve Hüseyin Öztürk'e mutluluk diledi.

Törene, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve davetliler katıldı.

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