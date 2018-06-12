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Milli Savunma Bakanı Canikli, savunma sanayisi yatırımları için çok fazla mühendise ihtiyaçları olduğunu belirterek, dışarıdan kendisini bu alanda ispat etmiş beyinleri Türkiye'ye transfer ettiklerini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli, savunma sanayisi yatırımları için çok fazla mühendise ihtiyaçları olduğunu belirterek, dışarıdan kendisini bu alanda ispat etmiş beyinleri Türkiye'ye transfer ettiklerini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Canikl

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