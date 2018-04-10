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Milli Savunma Bakanı Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Tüm tehditler bitene kadar Afrin'de kalacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli: Tehdit bitene kadar Afrin'de kalacağız

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Tüm tehditler bitinceye kadar Afrin'de kalacağız" ifadelerini kullandı.

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Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı Afrin

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