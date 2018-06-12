HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Yılbaşından bugüne kadar 500'den fazla terörist Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi."


PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Tarihi evleri tuvallerde ölümsüzleştiriyorTarihi evleri tuvallerde ölümsüzleştiriyor
Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Kandil operasyonuyla ilgili son dakika açıklama!

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

Teröristlere gönderilen talimat ortaya çıktı!

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

ROTEFORRAW: Zeynep Arolat, Salih Aksu ve Hande Oney'den dikkat çeken proje

İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.