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Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan ilk açıklama

Bakan Akar, TBMM’de yemin ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, canla başla çalışacaklarını belirterek, "Görevim gereği ülkemizin bütünlüğü, ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, ülkemizin başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

Akar, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, 'Güvenlik hizmeti üretme konusunda büyük fedakarlık yaptılar yapmaya devam edeceğiz. Önemli adımlar atıldı atılmaya devam edilecek. Bize düşen görevleri yapma imkanı bulduk yapmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli girişimlerimizle göreve devam edeceğiz. En önemli terör konularından birisi de FETÖ ile mücadeledir. Malesef 15 Temmmuz belesıyla karşılaştık. Bunun el birliğiyle üstesinden geldik. Bunlar temizlendikçe TSK'nın güçlendiğini gördük. Temzilendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz. Komşularımızla dostane ilişkiler içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımızın katkılarından dolayı ve sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve bize layık gördüklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.' ifadelerinmi kullandı.
İHA

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DÜZELTME - DÜZELTME - "Milli Savunma Bakanı Akar'ın akrabaları sevinçli" başlıklı haberimizin ilk spotunda yer alan "Bursa'nın Manyas ilçesi" ifadesi "Balıkesir'in Manyas ilçesi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Milli Sav
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