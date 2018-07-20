Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Terör operasyonları hakkında konuşan Akar, "Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek" dedi.

Akar, bedelli askerlik tasarısı ile ilgili olarak "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

AA



