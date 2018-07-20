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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu. Akar, 'Çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz' dedi.

Kayseri Valiliği'ni ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. Terör operasyonları hakkında konuşan Akar, "Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek" dedi.

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Akar, bedelli askerlik tasarısı ile ilgili olarak "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Hulusi Akar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu herifde bakan olduya ona yanarım
25 yaşına giren herkes faydalansın.... zaten bir çoğu evlenmiş, işini kurmuş, tam yoluna koymuş git bir sene askerlik yap, gel. tekrar sıfırdan başla. Resmi bir işi varsa,( dükkan, kamu çalışanı, ya da sivil sigortalı çalışan ..V.b. ) bedelini ödesin askere gitmesin. 25 ve 25 yaşından büyükse şartsız bedelini ödüyorsa oda gitmesin...
canını vermişlerin şehit olanların, gazilerin , bedeli paramı ? vatan namus borcu para ile mi ölçülür oldu komutanım , bakanım, keşke asker kökenli olarak bunları söylüyen siz olmasaydınız üzücü olan da bu vatan sevigisi vatan borcu namus borcu anlatılmaz yaşanır..oğluma eşim hamile olduğunu bile bile komanda olarak yaptım aslanlar gibi kedi gibi kaçmadım.
ASKERLİĞİ KALDIRIN BU KEPAZELİK BİTSİN.. HER YIL AYNI TİYATRO DEVLETE PARA LAZIMSA MENDİL AÇSIN DAHA FAZLA TOPLAR..
Bir İlker Başbuğ daki duruşa bak birde sana. yazık.....
Satılık askerlik. Parası olan askerlik yapmasın, fakir olan hayatının bir yılını versin. HER FAKİR ASKER DOĞAR...
Ben bilmem eşim bilir diyorsun
BEDELLİLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ hulisicim
Askerlikte birikme varsa insanlar askere gidemiyorsa askerlik süresini 12 aydan 9 aya 6 aydan 3 aya çekersin. Bedelliyi çıkarana da fırsat bilip de yapana da yazıklar olsun. Hadi çıkardın diyelim Sabancının oğluda 15 bine bedelli yapıyor gece konduda yaşayanın oğlu da. BOYNUZSUZ KOÇ BOYNUZLU KOÇTAN HAKKINI ALACAKTIR.
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