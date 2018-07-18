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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:


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Hulusi Akar bedelli askerlik Milli Savunma Bakanı

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