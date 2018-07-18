Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik paylaşımı!

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
Bedelli Askerlik Yasa Teklifi Yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.— Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Temmuz 2018
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