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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacak olan Hulusi Akar, ilk kez konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Yeni sistemin dün açıklanan ilk kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak açıklanan Hulusi Akar'dan ilk açıklama geldi. Akar, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milliyet

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beklenenin çok daha üzerinde bir performans göstermiş açıklama konusunda. Tebrikler.
Çok mühim bir açıklama olmuş. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun...
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