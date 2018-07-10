Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Bakan Akar, TBMM’de yemin ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, canla başla çalışacaklarını belirterek, "Görevim gereği ülkemizin bütünlüğü, ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, ülkemizin başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

Akar, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"YERLİ VE MİLLİ GİRİŞİMLERİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ"

Güvenlik hizmeti üretme konusunda büyük fedakarlık yaptılar, biz de yapmaya devam edeceğiz. Önemli adımlar atıldı atılmaya devam edilecek. Bize düşen görevleri yapma imkanı bulduk, yapmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli girişimlerimizle göreve devam edeceğiz. En önemli terör konularından birisi de FETÖ ile mücadeledir. Maalesef 15 Temmmuz belasıyla karşılaştık. Bunun el birliğiyle üstesinden geldik. Bunlar temizlendikçe TSK'nın güçlendiğini gördük. Temzilendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz.

"KOMŞULARLA DOSTANE İLİŞKİLER"

Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Fakat aynı zamanda asil milletimizin iğne ucu kadar menfaatine halel gelmesine müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımızın katkılarından dolayı ve sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve bizi layık gördüklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

SİVİL HAYAT NASIL?

Bir basın mensubunun, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz" sözleri üzerine Akar, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali" ifadesini kullandı.

Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız" yanıtını verdi.

