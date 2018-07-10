HABER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görevi devralma töreninde yaptığı konuşmada "Komşularımızla dostane ilişkiler içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Akar'ın bu sözleri, Genelkurmay Başkanlığı sırasında, sık sık sert mesajlar verdiği Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a "temiz sayfa" çağrısı olarak yorumlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Bakan Akar, TBMM’de yemin ettikten sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, canla başla çalışacaklarını belirterek, "Görevim gereği ülkemizin bütünlüğü, ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, ülkemizin başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

Akar, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"YERLİ VE MİLLİ GİRİŞİMLERİMİZLE DEVAM EDECEĞİZ"

Güvenlik hizmeti üretme konusunda büyük fedakarlık yaptılar, biz de yapmaya devam edeceğiz. Önemli adımlar atıldı atılmaya devam edilecek. Bize düşen görevleri yapma imkanı bulduk, yapmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli girişimlerimizle göreve devam edeceğiz. En önemli terör konularından birisi de FETÖ ile mücadeledir. Maalesef 15 Temmmuz belasıyla karşılaştık. Bunun el birliğiyle üstesinden geldik. Bunlar temizlendikçe TSK'nın güçlendiğini gördük. Temzilendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz.

"KOMŞULARLA DOSTANE İLİŞKİLER"

Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Fakat aynı zamanda asil milletimizin iğne ucu kadar menfaatine halel gelmesine müsaade etmeyeceğimizi her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımızın katkılarından dolayı ve sağladığınız desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Göreve bizi layık gördüklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

SİVİL HAYAT NASIL?

Bir basın mensubunun, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz" sözleri üzerine Akar, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali" ifadesini kullandı.

Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız" yanıtını verdi.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldıTren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldı
DÜZELTME - DÜZELTME - "Milli Savunma Bakanı Akar'ın akrabaları sevinçli" başlıklı haberimizin ilk spotunda yer alan "Bursa'nın Manyas ilçesi" ifadesi "Balıkesir'in Manyas ilçesi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Milli Sav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akar hulisi akar Milli Savunma Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Boşanma partisi! Tuba Ünsal 4 erkekle çılgınca eğlendi

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Okuyucu Yorumları 31 yorum
Sen önce orduna sahip çıksaydın paşa... Genelkurmay başkanı olarak kendi ordunun üzerinde emir komuta yetkin yoktu senin bakan olarak nasıl sağlayacaksan artık
Akar bakan feto darbesinde kendinizi Savunamadınız Koskoca Türkiye yi nasıl savunacaksınız ?
@isorkum ÇATLAYINDA PATLAYIN VATANSIZLAR.BAKANLIKTA PEK YAKIŞTI PAŞAMIZA MAŞALLAH.
@isorkum neden çatlayalım orduyu siyasete teslim edip el pençe durmasınamı yoksa feto olayında teslim oluşunamı,boş sunuz
Bu güne kadar koca tsk elindeyken sağlayamadığın güvenliği bu günden sonra bakan olunca mı sağlayacaksın. Hadii oradan be. Sen ancak kendi zihniyetindeki insanları kandırırsın. Zaten siz kandırmaya ve kandırılmaya alışıksınız.
dedi ve Süleyman Şh türbesini taşıdı.
akp lı degılım ama asker kokenlı ınsanların sıyasette olmalarını sevıyorum
Askerlik süresi kısalmıyormu bi an önce kısaltın artık
Senin sınırın olmuş folofoş hangi güvenlik
PAŞA PAŞA SEN ORDUNA SAHİP ÇIKAMAMIŞIN, YAVERLERİNİ BİLE SEÇEMEMİŞİN, ŞAİBELİ BİR DERDEST DURUMUN SÖZKONUSU, İFADE VERMEYE BİLE GİDEMEDİN... ŞİMDİ BAKAN OLDUN BAKAR DURURSUN ARTIK
ne komşusu önce kendi insanınızla barışın chp ye terörist diye ithamda bulunan afamı bakan yaptınız önce bunun hesabını verin
eskiden sağlanmıyor muydu? şimdi mi sağlayacaksınız? daha evel ne iş yapıyordun? hatırlıyor musun?
Hayırlı olsun..YÜCE ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN..Ülkemizin bu deyişen acımasız dünya ya karşı.daha dik duran , hızlı kalkınma, güclü ekonomi, teknolojik gelişim ile hızla ilerleyeceğine inanıyorum..
milli savunma diyorsanız böyle sağlam asker kökenli adam gelecek ki savunma için usta kişi olsun bu seneki atamalarda milli savunma ve milli eğitimde tam isabetli atamalar yapıldı. Umarım ülkemiz için iyi olur.
15 Temmuzdaki kayıp 5-6 saat hakkında henüz bilgimiz yok
Siyasallaşmış ordu ile hikayeyiz biz.Yunanistan ile girişilecek bir hamlede 2.balkan hüsranını yaşarız.
Ülkenin başka bir ülkeyle savaşacak gücümü kalmış, soyulmuş..
SINIRLARIN DIŞINA HANGİ ÜLKE YARDIM İSTERSE ÜS KURUN ÖZELLİKLE KUZEY IRAK KANDİL BÖLGESİ ÜS KURUN ABD İLE İŞBİRLİĞİNDE İKİ YÜZLÜ OLDUĞUNU UNUTMAYIN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ EZİN GEÇİN BÖCEK GİBİ BİZ BÜYÜK İŞLERİN DEVLETİYİZ ÇAPULCU BİR IRK MİLLET DEĞİLİZ BİZ 4000 YILLIK TARİHİ OLAN DÜNYA DEVLETLERİNİ BOYUNDURLUĞUMUZ ALTINA ALMIŞ YÖNETMİŞ ASİL ÜSTÜN BİR IRKIZ BİZ TÜRKLERİN BAŞBUĞU CENGİZ HAN TİMUR FATİH VE ATATÜRK BUNLARIN DIŞINDA BAŞBUĞUM YOK BENİM TARİH BİLGİM BÖYLE DER KUSURA KALMAYIN EYYY BAHÇELİ AZCIK ORTAASYA TÜRK DEVLETLERİNİ ZİYARET ETSENE EYYY BAHÇELİ KAZAKİSTA AZERBAYCAN GİTSENE
Hani şu Erdoğan CHP aleyhine atıp tutarken gülerek alkışlayan bir general vardı ya onu da keşke bakanlık müsteşarı falan birşeyler yapaydınız yaaa... Adam o kadar alkışladı....
@42efsane_42 ne biliyorsun, belki genelkurmay başkanı oluverir.
kokumuzun yarısı yunandan gelme gayet normal adam yunanıstana resmen yalvarıır gıbı konusuyor senın yapamdıgını nunana bu halk yapmıştır sneın gıbı korkak bakan ve kurmay başkanı aslen istemem sn cumuhur başkaın taha yapmış bence....
MİLLİ SAVUNMA KIŞLALARDA GEZİP VATAN MİLLET SAKARYA DİYEREK DOLAŞIP 15 TEMMUZDA ESİR DÜŞÜP HİÇ BİR ŞEY YAPAMAYAN BİR PAŞAYA. MALİYEMİZ İSE BORDAN YAPILAN TEKNOLOJİK BİR CAMI BORCAM DAN AYIRAMAYAN VE YILLARDIR KULLANDIĞINI İDDİA EDEN BİRİNE EMANET. MİLLET OLARAK ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.
Adam Adam ????
18 ADA NE OLDU ??
Yıllardır bunu yapmıyor muydunuz ? Zaten bu asli göreviniz. Farklı bir şey var mı !
15 Temmuz belasını başımıza saranlardan hesap sormak yok mu paşam.. bu işin siyasi sorumlusu nerde !
yunanistsnla dostane ilişkiler kurmak için önce işgal ettiği yerlerden çıksınlar adam olsunlar sonra görüşelim
bakalım 18 ada için ne yapacak
TÜRK MİLLETİ DOST OLANA,SAMİMİ OLANA FAZLASIYLA CANDAN OLMUŞTUR.BİR ÇİÇEK ATANA BİN ÇİÇEK ATARIZ. BİR ADIM GELENE BİN ADIM GİDERİZ. ANCAK MERMİ ATANA ÇİÇEK Mİ? ATACAĞIZ. (TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖRNEĞİ.) SONRA YUNANİSTAN SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ KAŞIYOR, ADALARIMIZA GİRİYOR İT DALAŞI FALAN YAPIYOR. EEE BÖYLE DURUMLAR DA EYVALLAH MI? DİYECEĞİZ. HADİ O KÜÇÜK DEVLET.BİZ BÜYÜK DEVLETİZ DİYE HEP AĞBİLİK Mİ? YAPACAĞIZ.KÜÇÜKTE KÜÇÜKLÜĞÜNÜ BİLECEK SAYGISINI GÖSTERECEK.YANİ HADDİNİ BİLECEK.HEP BİZDEN HEP BİZDEN GİDİYOR.ÖNCE BİZDEN BEKLENİYOR.GEÇMİŞTE BUNLAR OLDU.
Akıllı adam kendini belli ediyor en doğrusu paşam
Allah rızası için yunana kaptırdığımız şu adaları geri alın
Diğer Haberler
Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Naci Ağbal'a çiçek esprisi!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

HDP milletvekili Barış Atay hakkındaki paylaşım çok konuşulmuştu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sahte hesap açıklaması!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

TEM'de trafiği felç eden kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı!

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

FOX TV Spikeri Fatih Portakal'dan dikkat çeken tatil paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan AK Parti kadrolarına övgü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.