Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e tebrik

Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, bakan olacağını önceden yazan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile karşılaşmasını Övür bugün köşesine taşıdı. Övür, Akar'ın kendisini tebrik ettiğini, "İsmimi ilk siz yazdınız. Ben de sizi tebrik ediyorum" dediğini aktardı.

Övür şunları yazdı:

"Bu tercih, benim açımdan da önemliydi çünkü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar isminin yeni yönetimde yer alacağını ilk kez kulis haberi olarak ben yazmıştım. Aynı haberde, Akar'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanı olacağını da...

Listeler açıklandıktan sonra yeni Savunma Bakanı Akar'la kapıda karşılaştık ve ayaküstü de olsa sohbet ettik. 'Sizi kutluyor ve tebrik ediyorum...' deyince Akar da tebrikime tebrikle cevap verdi: 'İsmimi ilk siz yazdınız. Ben de sizi tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. Görevim gereği ülkemizin bütünlüğü ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip, ülkemizin başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere tüm diğer konularda güvenliğini sağlayacağız.'