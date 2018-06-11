Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Ümraniye'de

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, iftar programının ardından Ümraniye'deki ramazan etkinlik alanını ziyaret etti.

Alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Canikli'ye Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can refakat etti.

Canikli burada, kurulan il stantlarını tek tek gezerken, memleketi Giresun'un standına gelince dondurma tezgahının başına geçerek, vatandaşlara ve kendisini izleyen gazetecilere dondurma ikram etti.

Bakan Canikli, ardından çay içmek için kendisini davet eden vatandaşlarla bir araya gelerek, isteklerini dinledi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, vatandaşlarla uzun süre sohbet ettikten sonra etkinlik alanından ayrıldı.

