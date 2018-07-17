Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Orgeneral Hulusi Akar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Değerli Mensupları, Kahraman Silah Arkadaşlarım,

1972 yılında teğmen olarak başladığım askerlik hayatıma Genelkurmay Başkanlığı gibi onurlu bir görevi devrederek veda ediyorum. Askerlik mesleğinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile şerefle taşıdığım üniformamdan ayrılmanın hüznünü birlikte yaşıyorum.

Silahlı Kuvvetlerimizin çeşitli kademelerinde sadakatle ve onurla görev yaptım. Bu süre zarfında, “En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı, bu güvene layık olmaktır.” düsturunu meslek hayatım boyunca egemen kılmanın gayreti içinde oldum.

Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldığım tarihten bugüne kadar geçen üç yıllık süre içinde, ülkemiz ve yakın çevremizde meydana gelen çok önemli gelişmelere tanık olduk. Bu gelişmeler, birçok bakımdan yönetilmesi zor bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu zor dönemde asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığımız güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta terörle mücadele olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele ettik.