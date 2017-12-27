Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullandı.