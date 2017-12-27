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Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 16:07 | Son Güncelleme 10 saat önce

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

Milli Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması! Anlaşma sağlandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya füze Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli S-400

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hayırlı olsun ülkemize
CHP dönemin de el arabasi alacak para yokdu memleketde simdi bunlari elsdirirler yolsuzlukdan yol yok yol filimi cevrildi ödül aldi ev yokdu kiraci filimi cevrildi neler yokdu bol keseden salliyorlar simdi
@enes_200 huzurumuz,mutluluğumuz vardı.cezaevlerinde haksızca yatan 50 bin insanımız yoktu.
Vatana Millete hayırlı olsun. İnşaallah daha güzellerini kendimizde yapacağız kudurup duran Vatanhainlerinede hem dert hem ders olsun zaten dökülürler birazdan. Yorumlarından ve kulp takma yarışlarından anlarsınız itleri
türkiyenin sanayileşmesinde her zman rusya rol oynamıştır - avrupa ve amerika her zaman taş koyma politikası ile türkiyeyi tarih boyunca oyalamıştır..
300 km yüksekte uçan,4000 km menzilli rus füzesi gösteri yaptı tesadüf olsmaz
GETİRİLİP KURULANA KADAR ASLA İNANMAYIN.DÖRT AYDA BİR AYNI HABERİ DUYMAKTAN BIKTIK.ANLAŞMA SAĞLANDI SAĞLANDI.BU KAÇINCI ANLAŞMA SAĞLNMADIR.
vallahi göstermelik batarya olsa ne olmasa ne ,sırf tükürdüğümüzü yalamadık demek için bence göstermelik abd zaten çok kızdı o yüzden bence göstermelik iki tane sistem aldılar.
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