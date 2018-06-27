HABER

Milli Savunma Bakanlığı bin 500 daimi işçi alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Bakanlığa bağlı askeri iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere bin 500 daimi işçi alımı yapılacak - İşçi alınacak tesisler arasında 17 ildeki fabrikalar ile tersaneler bulunuyor

Milli Savunma Bakanlığı, 17 ildeki askeri iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere bin 500 daimi işçi alınacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ilana göre, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince daimi işçi alınacak.

Adayların 29 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuru yapmaları gerektiği bildirilen ilanda şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İlanın başvuru koşulları arasında, 2016 KPSS sınavına girmiş olma ve lise mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların belirtilen diğer şartların dışında Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmaları gerekiyor.

Her aday İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayımlanan listede bir iş yeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Gerçekleştirilecek sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "işe alınacağı meslek kolunda" istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek "çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu" istenecek.

Başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları "Adres Kayıt Sistemi"ndeki adresleri dikkate alınacak.

İŞKUR'un ilan edeceği nihai listede yer alan adaylar sözlü sınavda adayların mesleki bilgi ve becerisinin ölçülmesi maksadıyla uygulama yapılacak.

Sınavların 100 puan üzerinden değerlendirileceği belirtilen ilanda, KPSS puanının yüzde 70'i, sözlü ve uygulamalı puanın yüzde 30'u alınmak suretiyle başarı sırasının belirleneceği kaydedildi.

İŞKUR tarafından sınav için seçilen adayların istenilen bilgi ve belgeleri kontrolü maksadıyla sınava girecekleri iş yerine götürmeleri istenilirken, sınav tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemlerinin Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden (www.msb.gov.tr.) ilan edileceği, bu nedenle adayların başvuru sürecini buradan takip etmeleri istenildi.

Milli Savunma Bakanlığının daimi işçi alacağı askeri iş yerleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Elazığ'daki fabrikalar ile tersaneler bulunuyor.

İşçi alımı gerçekleştirilecek meslek kolları arasında ise elektrikçi, boyacı, marangoz, tornacı, elektronikçi, kalıpçı, kaportacı, kaynakçı, demirci, tesviyeci, çarkçı, camcı, presçi, döşemeci, hidrolikçi, lastikçi, teknik ressam, bobinajcı, dökümcü, terzi, aşçı, uçak atış kontrol ve radar bakım ve onarımcısı, uçak hidrolik fren ve iniş takımları bakım ve onarımcısı, iş makineleri onarımcısı, tank makinisti, inşaatçı, iskeleci, kaptan ve gemi adamı bulunuyor.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtuEyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu
Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.