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Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine ilişkin esaslarda değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 06:25 | Son Güncelleme

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair kanun kapsamındaki işlerde uygulanacak usul ve esaslar NATO kural ve uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Milli Savunma Bakanlığınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle, 2 Temmuz 1953 tarihli Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair kanun kapsamında yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esaslar NATO kural ve uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Söz konusu değişiklik Milli Savunma Bakanlığının 17 Mayıs 2018 tarihli yazısı ve 4734 sayılı kanunun geçici 4'üncü maddesine göre, 4 Haziran'da Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

Kararda, esaslara ilişkin değişiklik konusunda Sayıştayın görüşünün alındığı da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ihale Kamu İhale Kurumu Milli Savunma Bakanlığı NATO Resmi Gazete

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