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Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla 3 askeri hakim meslekten ihraç edildi

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı askeri hakim ihraç

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