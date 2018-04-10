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Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan başka göreve atanmak üzere görevden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, görevden alındı

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatından, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kars İl Müftüsü Mehmet Genç, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Düzce İl Müftüsü Selami Emen, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak'ın da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

ali fidan kimdir

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Bolu'nun Gerede İlçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Gerede'de, lise eğitimini 1988 yılında Bolu'da tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de (Bournemouth) dil eğitimi ve mesleki incelemelerde bulundu. Çankırı-Kurşunlu ve Uşak-Ulubey ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü :1997-1999: Kayseri-Felahiye Kaymakamı, 1999-2001: Malatya-Yazıhan Kaymakamı, 2001-2003: Malatya Vali Yardımcısı, 2003-2007: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, 2007-2012: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2012-2013: İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd., 2013-2015: İller İdaresi Genel Müdürü, 2015-2016: Düzce Valisi.

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