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Milli Savunma Bakanlığında devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Hulusi Akar, görevi Nurettin Canikli'den devraldı - Milli Savunma Bakanı Akar: - "Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz fakat bunun yanı sıra hiçbir şekilde asil milletimizin hak ve menfaatlerine zerre kadar, iğne ucu kadar halel gelmemesi için mücadele edeceğimizi, bu konuda son derece azimli ve kararlı olduğumuzu her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz" - "Hep birlikte ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, görevi Nurettin Canikli'den devraldı.

Canikli, Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, görevini heyecanla devrettiğini belirterek, "Kritik bir dönemde özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ortaya çıkan tablonun ve riskin ortadan kaldırılması, diğer problemlerin giderilmesi noktasında son derece önemli bir süreçti." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra son derece önemli reformlara imza atıldığını, TSK, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) temizlenmesine ilişkin çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Canikli, "Bunu hep birlikte gerçekleştirdik ama yine FETÖ'nün özellikle kripto elemanlarının halen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içerisinde varlığının olduğunu biliyoruz. FETÖ'nün tamamen temizlenmesi, risk ve tehdidin ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar elbette bundan sonraki dönemde de kesintisiz devam edecek." diye konuştu.

TSK'nin artık kendi silahını ve mühimmatını yapabilen bir ordu olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Son dönemlerdeki başarısında da bunun önemli bir belirleyici faktör olduğunu biliyoruz. O alanda da çalışmalar inşallah kesintisiz devam edecek. Ondan da en ufak kuşku duymuyoruz. Siz zaten belki 50 yıla yakın süre Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmiş, son derece değerli bir komutan olarak bunu en iyi bilenlerdensiniz. Bu özelliğinizle ülkenin birliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, özgürlüğünün korunması için TSK'nin her zaman, personeliyle ekipmanıyla araç gereciyle güçlü olması gerektiği konusundaki hassasiyeti en iyi bilenlerdensiniz. İnşallah bunu da güçlü şekilde bundan sonra da hayata geçireceksiniz."

Canikli, Akar'a başarılar diledi.

- "Bir bütün halinde fedakarlıklar, kahramanlıklar yaptık"

Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanlığındaki bütün faaliyetlerin, görevlerin önemli ve değerli olduğunu belirtti.

"Mesele ülkemizin, milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı söz konusu olduğu yapılan görev çok daha büyük hassasiyet kesbediyor." diyen Akar, bu açıdan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvetlerin, güvenlik hizmetini yürütme konusunda bir bütün halinde fedakarlıklar, kahramanlıklar yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Arazide yürütülen terörle mücadele operasyonlarında büyük kahramanlık hikayeleri bulunduğunu dile getiren Akar, "Milli ve yerli sanayimizle araçlarımızı, gereçlerimizi, silahımızı, mühimmatımızı üretmenin verdiği güven içinde bize düşen görevleri en etkin şekilde yapma imkanı bulduk, bulmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Temizlendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz"

Güvenlikle ilgili faaliyetleri sürdürürken en temel konulardan birinin de FETÖ ile mücadele olduğunun altını çizen Akar, şöyle devam etti:

"24 Temmuz 2015'te başlayan yeni mücadele döneminde coşkuyla heyecanla görev aşkıyla teröre karşı mücadelemizi sürdürürken, bu teröristleri kazdıkları çukurlara gömerken göründüğümüz bir dönemde maalesef 15 Temmuz belasıyla karşılaştık. Tabii bu bizi rahatsız etti, birtakım zorluklar doğurdu ama çok şükür el birliğiyle, güç birliğiyle bunların üstesinden geldik. Bunu da samimiyetle söylemek istiyorum; bu hainler bizim bünyemizden temizlendikçe Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendiğini gördük. Rakamlar da bunu bize söylüyor. Hava, Deniz, Kara Kuvvetlerimizin yaptığı faaliyetlere baktığımızda geçmişe nazaran sayısal bazı noksanlıklar olmakla beraber yapılan faaliyetlerde artış var. Bu faaliyetlerin veriminde çok ciddi bir yükselme olduğunu müşahede etmekle birlikte kıvanç duyuyoruz ve diyoruz ki temizlendikçe çok daha güçlü hale geliyoruz."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, "Biz terörle mücadele başta olmak üzere yapılan faaliyetlerimizde, ülkemiz ve milletimizin hak ve hukuklarını korumakla görevli olduğumuz işlerimizi yaparken şunu açık ve net bir şekilde başlangıçta söylüyoruz; biz komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz bunun yanı sıra hiçbir şekilde asil milletimizin hak ve menfaatlerine zerre kadar, iğne ucu kadar halel gelmemesi için mücadele edeceğimizi, bu konuda son derece azimli ve kararlı olduğumuzu her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz." mesajını verdi.

- "Allah utandırmasın deyip görevimize başlıyoruz"

Akar, Milli Savunma Bakanlığı görevini devraldığı Nurettin Canikli'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, görevini daha iyi şekilde yapmasında verdiği destekten ötürü teşekkürlerini, teveccühlerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Hep birlikte ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullanan Akar, 2015 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanı görevine başlarken yaptığı gibi "Allah utandırmasın" diyerek göreve başladığını bildirdi.

Törene, Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

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