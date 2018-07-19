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Milli Savunma Bakanlığından meslekten ihraç kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 03:14 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY ile irtibat veya iltisakları bulunduğu gerekçesiyle üç askeri hakimin meslekten ihracına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararıyla üç askeri hakim meslekten ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca alınan karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hava Hakim Binbaşı Bayram Ayazma ve Hava Hakim Binbaşı Özkan Doğdu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hakim Teğmen Mehmet Öztürün'ün, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı kanunun 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda, komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği belirtildi.

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FETÖ/PDY meslekten ihraç Milli Savunma Bakanlığı Resmi Gazete

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