Milli Takım Kampı Ceylanpınar’da

Tekerlekli Sandalye U 19 Erkek Milli Takımı Ceylanpınar Belediyesi sponsorluğun da 9 gün sürecek kampını Ceylanpınar’da yapmaya başladı.

05 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında Ceylanpınar’da konaklayacak olan Tekerlekli Sandalye Erkek U 19 Milli Takımı kampını kapalı spor salonunda ziyaret eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sporcularla tek tek ilgilenip tatlı ikramında bulundu. Sahanın fiziki şartları ve sorunlarla ilgili U19 Erkek Milli Takımı Baş Antrenörü Selim Savaş Akarsu ile sohbet eden Atilla, dile getirilen sorunların giderilmesi için talimat verdi.

Kampa U 19 Milli Takım Baş antrenörü Selim Savaş Akarsu öncülüğünde aralarında İstanbul, Ankara, Samsun, Van, Bursa, Antalya, Gaziantep, Aydın, Mardin gibi illerden toplam 20 sporcu katıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sporcuları ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kendilerine her türlü maddi manevi destek verdiğimiz Bedensel Engelliler Basketbol takımımızın başarısı ile gurur duyuyoruz" dedi.

Desteklerimiz her zaman onlarla beraber diyen Atilla, "U19 Erkek Milli takımını ilçemizde ağırlamak bizim için şeref verici her türlü desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Menderes Atilla sözlerinin devamında, “Belediyemiz bünyesindeki Bedensel engelliler basketbol takımının da bu sezon süper lige çıkmasını umut ediyoruz. Sadece bedensel engelliler basketbol takımı değil ilçemizde ve belediyemiz bünyesinde olan takımlarımıza her türlü desteği sunuyoruz. Bunu yaparken profesyonel bir plan içerisinde yapıyoruz. Her türlü harcamaları, araç, konaklama ve malzeme ihtiyaçlarının eksiksiz olması için maksimum çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz sponsorluğunda ilçemizde konaklayan U19 Erkek Milli Takımımıza da ilçemizin tanıtımına katkı sağladığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

U19 Erkek Tekerlekli Sandalye Milli Takımı Baş Antrenörü Selim Savaş Akarsu ise, Ceylanpınar Belediyesine Başkan Menderes Atilla’ya teşekkür ederek, “Burada olmak bizim için çok önemli hele böyle hassas bir dönemden geçtiğimiz günlerde sınıra yakın bir ilçemizde herkesin korktuğu bir durumda burada olmak çok önemli. Bize bu güveni veren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada olmak hem kendi hem camiamız hem de ülkemiz adına çok önemli. Bu tarz bir milli takım kampı bu bölgelerde ilk defa oluyor ve inşallah son olmayacak bunun devamını getireceğiz. Ülkeye buraların da bu ülke toprağı olduğunu inşallah bütün Türkiye’mize göstereceğiz. Bu bağlamda başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Anterönörü ve aynı zamanda Milli Takı Antrenörü olan Metin İdoğ ise, Ceylanpınar’da kamp yapma fikrini kendilerine sunduklarında memnun olduklarını federasyonun onay vermesinin ardından Ceylanpınar’da kamp yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Ceylanpınar Belediyesi sponsorluğunda yapılan kampın çok önemli olduğunun altını çizen Metin İdoğ, Tekerlekli sandalye A Milli takıma gitmenin yolunun U 19 Milli takımından geçtiğini daha önce İstanbul ve Ankara’da yapılan kampların oyuncu seçme olduğunu Ceylanpınar’da yapılan kampta ise U 19 Erkek Milli takımının oluşturulacağını ifade etti.

9 gün sürecek olan kamp boyunca hazırlık maçlarının da yapılmasının düşünüldüğünü söyleyen Metin İdoğ, Ceylanpınar’ın sınır ilçesi olması nedeniyle isminin farklı anıldığını, ancak söz konusu kamp sayesinde bu algının bir nebze kırılacağını söyledi.

Ceylanpınar’ın bu tür sportif faaliyetlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Metin İdoğ kampa Ceylanpınar Belediyesinin sponsor olmasının çok önemli olduğunu desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.