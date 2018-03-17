Bir santimetre toprağın oluşması için 300 yıl geçmesi gerektiğini belirten Çalış, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının son zamanlarda kamu spotlarında da dikkati çektiği gibi, 'topraklar atalarımızın mirası değil torunlarımızın bize emanetidir' düşüncesiyle hareket edilmelidir. Bu bir sorumluluktur. Tüm toplum bu konuda duyarlı olmak zorundadır." diye konuştu.

Türkiye'de tarım arazilerinin, sanayi, turizm, konut ve madenler için kullanılmasıyla daralması üzerine, iki yıl önce Milli Tarım Projesi kabul edildi. 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle, Büyük Ova Projesi kapsamında tarım arazileri tarımsal sit alanı ilan edildi.

Türkiye'de, son 30 yılda yaklaşık 4,5 milyon hektar tarım arazisinin kullanım dışı kalmasının ardından 2016 yılında çıkarılan ve 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Milli Tarım Projesi ile tarım arazileri artık amaç dışı kullanılamayacak.

Çalış, Türkiye'nin dünyada tarımsal potansiyeli yüksek ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TÜİK'ten derlediğimiz verilere göre Türkiye'de 30 yılda, yani 1988 yılından bu yana 4,5 milyon hektar tarım arazisi üretim dışı bırakıldı. Bu rakam iki küçük ülkenin yüzölçümü demek. Milli Tarım Projesi'nden ümitliyiz. İnşallah bununla tarım arazilerinin artık amaç dışı kullanılması engellenmiş olacak."

- 28,5 milyon hektardan 24 milyona geriledi

Türkiye'de 30 yıl önce 28,5 milyon hektar tarım arazisinin olduğunu anımsatan Çalış, bu sayının günümüzde 24 milyon hektara gerilediğine dikkati çekti.

Çalış, yeni düzenlemeyle 250 ovanın tarımsal sit alanı ilan edildiğini vurgulayarak, "Bunların 14 tanesi Konya'da bulunuyor. İnşallah yürürlüğe giren projeyle tarım arazilerine bir çivi bile çaktırılmayacak. Bu konuda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu konuda gerçekten ümitliyiz. Bu projeyle tarım arazileri artık bir metrekare bile azalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.