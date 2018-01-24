HABER

Milli tenisçi Yankı Erel Avustralya Açık'a veda etti

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 05:57 | Son Güncelleme 19 dakika önce

- Gençler kategorisinde Rus rakibine 2-1 kaybeden Yankı Erel turnuvadan elendi

MELBOURNE (AA) - Milli tenisçi Yankı Erel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta gençler kategorisi tek erkekler maçında 1 numaralı seri başı Rus rakibi Timofey Skatov'a 2-1 yenilerek elendi.

Melbourne'da devam edenAvustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisi tek erkekler dördüncü tura kalma maçında Yankı Erel, Rus rakibi Timofey Skatov ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk setini 1 numaralı seri başı Rus rakibi karşısında 6-0 kazanan 17 yaşındaki milli tenisçi Erel, büyük bir mücadeleye sahne olan ikinci seti 7-5 rakibine kaptırdı. Üçüncü ve son seti 6-3 kaybeden Erel, korttan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

Yankı Erel'in de turnuva dışında kalması ile Avustralya Açık'ta mücadele eden Türk raket kalmadı. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Cem İlkel ve Başak Eraydın ilk tur maçlarında başarılı olamayarak elenmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Afrin'de kaç terörist öldürüldü? TSK'dan son dakika açıklaması

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Gazeteci Uğur Mumcu 25. ölüm yıl dönümünde anılıyor (Uğur Mumcu kimdir?)

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli'de yoğun kar yağışı başladı

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.