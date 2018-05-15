Milli yas nedeniyle bayraklar yarıda

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı nedeniyle Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi dolayısıyla Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da bayraklar yarıya indirildi.
Adıyaman'da Valilik, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya çekildi.
Kentte vatandaşlar, İsrail'in Filistinlilere zulmünü kınadı.
Ahmet Demirel, "İsrail’in Müslüman topraklarında yaptığı zulmü hepimiz müşahade ediyoruz. Bu kadar zulüm yapılırken bunların yandaşları Amerika ses çıkarmıyor. Müslüman ülkelere ne oluyor? Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri neden ses çıkarmıyor? Yine tek ses Türkiye'den çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Müslümanlar üzerine çok oyunlar oynandığını söyleyen Beytullah Şahin de şöyle konuştu:
"İsrail, Filistinlilere büyük zulüm ediyor. Türkiye dışında hiçbir Müslüman ülke buna tepki göstermiyor. Bizim Cumhurbaşkanımız net bir şekilde tepkisini ortaya koydu. Bütün dünya ülkeleri, Müslüman ülkeler Cumhurbaşkanımız gibi duyarlı olursa, tepki gösterirlerse bu zulüm son bulur."
- "Bu duruma sessiz kalmayın"
Kilis'te Valilik, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya çekildi.
Suriyeli Ferid Şeyhali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin yaptıklarının kabul edilemeyeceğini dile getirdi.
İsrail askerlerinin karşısında silahsız ve masum olarak sadece topraklarını korumak isteyen insanlar olduğunu ifade eden Şeyhali, "Bütün Arap ve İslam ülkelerine sesleniyorum; bu duruma sessiz kalmayın ve sesinizi çıkarın. Türkiye'nin ortaya koyduğu tepkiyi tebrik ediyorum, tüm bayraklar ülkede yarıya indirildi. Biz Suriyeli insanlar olarak bu yapılanları şiddetle kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve Türkiye'ye, duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Ayla Çimen de dün yaşanan olaylar karşısında söylenebilecek söz bulamadığını ifade etti.
Çimen, tüm dünyanın yaşananlar karşısında sessiz kalmasına bir anlam veremediğini kaydederek, "Tüm Türkiye'de yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Herkesin sesini duymak istiyoruz. Kahrolsun İsrail. Şu an öfkeli ve sinirliyim, tüm dünya bunları görsün. Artık yeter, bir arada olalım lütfen bu yanlışa dur demenin zamanı geldi." şeklinde konuştu.
Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da da 3 günlük milli yas nedeniyle valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile önemli noktalarda bulunan bayraklar yarıya indirildi.
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