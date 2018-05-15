Milli yas nedeniyle bayraklar yarıda

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı nedeniyle Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi dolayısıyla Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da bayraklar yarıya indirildi.

Adıyaman'da Valilik, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya çekildi.

Kentte vatandaşlar, İsrail'in Filistinlilere zulmünü kınadı.

Ahmet Demirel, "İsrail’in Müslüman topraklarında yaptığı zulmü hepimiz müşahade ediyoruz. Bu kadar zulüm yapılırken bunların yandaşları Amerika ses çıkarmıyor. Müslüman ülkelere ne oluyor? Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri neden ses çıkarmıyor? Yine tek ses Türkiye'den çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Müslümanlar üzerine çok oyunlar oynandığını söyleyen Beytullah Şahin de şöyle konuştu:

"İsrail, Filistinlilere büyük zulüm ediyor. Türkiye dışında hiçbir Müslüman ülke buna tepki göstermiyor. Bizim Cumhurbaşkanımız net bir şekilde tepkisini ortaya koydu. Bütün dünya ülkeleri, Müslüman ülkeler Cumhurbaşkanımız gibi duyarlı olursa, tepki gösterirlerse bu zulüm son bulur."