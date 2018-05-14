Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

ABD'nin tüm dünyanın tepkisine rağmen büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması Filistin ve Gazze'de protesto edildi. Filistinlilerin barışçıl gözterilerine gerçek mermilerle müdahale eden İsrail, gün içinde 55 Filistinli ve Gazzeliyi şehit etti, pek çoğu ağır olmak üzere 2500'den fazla sivili de yaraladı.

Bugün toplanan Bakanalar Kurulu, yaşanan bu gelişmeler üzerine 3 günlük milli - ulusal yas ilan etti.

MİLLİ - ULUSAL YAS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen milli - ulusal yas, 15 Mayıs'ta başlayacak.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İngiltere'de Türk gençlere hitap eden Erdoğan, "Maalesef 55 kardeşimiz şehit olurken, 2500 Filistinli de yaralanmıştır. Bunlar arasında yoğun bakımda olanlar var ve onlara ilaç göndermekte zorluk çekiyoruz. Ben bu soykırımı, ister ABD ister İsrail yapsın, lanetliyorum. Onlara sessiz kalanları da lanetliyorum. İsrail bir terör devletidir. Bu attığı adımlarla da bunu ıspatlamaktadır. ABD nasıl YPG-PYD ile iş birliği yapıyorsa, burada da İsrail ile iş birliği yapıyor. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Bugünkü katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.