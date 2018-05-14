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Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

Türkiye, Filistin'de İsrail tarafından katledilen 50'den fazla sivil için 3 günlük ulusal-milli yas ilan etti. Peki milli - ulusal yas ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

ABD'nin tüm dünyanın tepkisine rağmen büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması Filistin ve Gazze'de protesto edildi. Filistinlilerin barışçıl gözterilerine gerçek mermilerle müdahale eden İsrail, gün içinde 55 Filistinli ve Gazzeliyi şehit etti, pek çoğu ağır olmak üzere 2500'den fazla sivili de yaraladı.

Bugün toplanan Bakanalar Kurulu, yaşanan bu gelişmeler üzerine 3 günlük milli - ulusal yas ilan etti.

MİLLİ - ULUSAL YAS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen milli - ulusal yas, 15 Mayıs'ta başlayacak.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İngiltere'de Türk gençlere hitap eden Erdoğan, "Maalesef 55 kardeşimiz şehit olurken, 2500 Filistinli de yaralanmıştır. Bunlar arasında yoğun bakımda olanlar var ve onlara ilaç göndermekte zorluk çekiyoruz. Ben bu soykırımı, ister ABD ister İsrail yapsın, lanetliyorum. Onlara sessiz kalanları da lanetliyorum. İsrail bir terör devletidir. Bu attığı adımlarla da bunu ıspatlamaktadır. ABD nasıl YPG-PYD ile iş birliği yapıyorsa, burada da İsrail ile iş birliği yapıyor. İsrail soykırım yapmaktadır. Ve bu soykırımı 1948'den beri yapmaktadır. Bugünkü katliam İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Bu nedenle 3 günlük milli - ulusal yas ilan edildiğini belirten Erdoğan, yasın yarın yani 15 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

milli yas ilan edildi

MİLLİ - ULUSAL YAS NE ZAMAN BİTECEK?

3 gün sürecek olan milli - ulusal yas, 18 Mayıs'ta sona erecek. 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece, resmi bir uygulama olan milli - ulusal yas da sona erecek.

ULUSAL YAS NEDİR? ULUSAL YAS NE DEMEK? ULUSAL YAS'TA NELER YAPILIR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi yaygındır.

MİLLİ YAS İLAN EDİLEN BAZI OLAYLAR

11 Eylül saldırıları kurbanları için ABD, İsrail, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Güney Kore, Japonya, Çin, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Arnavutluk, Vietnam, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ulusal yas ilan edildi.

2009 L’Aquila depremi kurbanları için 10 Nisan 2009’da İtalya’da bir günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi.

2010 Polonya Hava Kuvvetleri Tu-154 Kazası kurbanları için Polonya, Brezilya, Kanada, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna’da yas ilan edildi.

2011 Norveç saldırıları kurbanları için 24 Temmuz 2011’de Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Soma Faciası kurbanları için Türkiye’de 13-15 Mayıs, KKTC’de 15-16 Mayıs ve Pakistan’da 15 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 Güneydoğu Avrupa Sel Felaketi kurbanları için Sırbistan’da 21-23 Mayıs ve Bosna-Hersek’te 20 Mayıs tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2014 İsrail-Gazze çatışması’nın Filistinli kurbanları için Filistin’de 21-23, Türkiye’de 22-24, KKTC’de 22-24 ve Pakistan’da 24 Temmuz 2014 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi.

MH 17 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Hollanda’da 23 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

AH 5017 sefer sayılı uçak kazası kurbanları için Fransa’da 28-30 Temmuz 2014’te ulusal yas ilan edildi.

2014 Peşaver okul saldırısı kurbanları için Pakistan’da 3 gün, Türkiye’de 17 Aralık tarihinde ulusal yas ilan edildi.

2015 Ankara saldırısı’nın ardından Türkiye’de 10-12 ve KKTC’de 11-13 Ekim 2015 tarihlerinde ulusal yas ilan edildi.

2016 Brüksel saldırıları’nın ardından Belçika tarafından üç gün ulusal yas ilan edildi.

2016 Atatürk Havaalanı'na yapılan bombalı saldırılar sonrasında milli yas ilan edildi.

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