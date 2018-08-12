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Millilerden madde kullanımına "hayır" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve milli futbolcular kamera karşısına geçerek "Madde kullanımına hayır, yaşama evet" çağrısı yaptı

Uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak için A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, kamera karşısına geçerek "Madde kullanımına hayır, yaşama evet" çağrısında bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte, milli futbolcular Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Sabri Sarıoğlu, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Mevlüt Erdinç, Okay Yokuşlu, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Yunus Mallı, Çağlar Söğüncü, Cenk Tosun ve teknik direktör Mircea Lucescu yer aldı.

Lucescu ve futbolcular, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı klipte "Bayrağımı seviyorum", "Vatanımı seviyorum", "Formama bağımlıyım", "Madde kullanımına hayır, yaşama evet" gibi ifadelerle bağımlılığına karşı mesaj verdi.

"2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda tüm futbol kulüplerimize başarılar dileriz" başlığıyla paylaşılan klip, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton takımında forma giyen Cenk Tosun'un "Madde kullanımına hayır, yaşama evet" çağrısıyla sona eriyor.

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