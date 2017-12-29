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Milliyetemlak.com'dan vatandaşlık edinme hakkında bilgilendirme

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:48 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Milliyetemlak.com, gayrimenkul sektöründe belli bir miktarda yatırım yapan kişilerin nasıl vatandaşlık alacakları konusunda bilgilendirmede bulundu

İSTANBUL (AA) - Milliyetemlak.com, gayrimenkul sektöründe belli bir miktarda yatırım yapan kişilerin nasıl vatandaşlık alacakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörüne belli bir miktarda yatırım yapan kişiler artık yurt dışında yeni bir hayat kurabilme imkanı bulabiliyor. Ancak oturma izni yasasının prosedürü tüm ülkelerde değişiklik gösteriyor. Gayrimenkul sektörüne ait güncel gelişmeleriyle öne çıkan emlak platformu Milliyetemlak.com,"yatırım yapana vatandaşlık" konusunun detaylarını aktarıyor.

Yabancıların Türkiye'de vatandaşlık haklarını alabilmeleri için 1 milyon dolar gayrimenkul yatırımı yapmaları ve tapuya en az üç yıl boyunca şerh koydurmaları şart. Ancak isteyenler 100 kişiye istihdam sağlama, minimum 2 milyon dolar sabit yatırımda bulunma veya açtığı 3 milyon dolarlık mevduat hesabını 3 yıl boyunca Türkiye'de bulundurma karşılığında da Türk vatandaşı olabiliyor.

İspanya'nın en önemli şartı, 500 bin avro tutarında gayrimenkul yatırımı yapmak oluyor. Ülkeye gelmek isteyen yabancılar, yapacakları yatırım karşılığında hem oturma izni elde ediyorlar hem de İspanya'nın çalışma ve sosyal haklarından yararlanabiliyor.

Oturma izni süresi ise 2 yıl oluyor. Eğer gayrimenkul satılmazsa bu süre 5 yıllık sürenin ardından yenilenerek devam ediyor. Ayrıca gelen yabancıların 10 yıl boyunca bu ülkede oturdukları taktirde ve düzenlenen İspanyolca sınavından başarılı olmaları karşılığında İspanya vatandaşlığı elde edebilme hakları da doğuyor.

Yunanistan, minimum 250 bin avro tutarında gayrimenkul yatırımı yapan AB dışındaki ülke yaşayanlara sürekli oturum hakkı tanıyor. Ancak oturma izni içerisinde çalışma hakkı yok. Dolayısıyla isteyen yatırımcılar Yunanistan'da şirket kurarak kendi işlerinin sahibi olabiliyor. Yatırım için en ideal olan bölgelerin başında ise Mikonos, Atina, Girit ve Selanik geliyor.

Farklı bir oturum izni işleyişi uygulayan Letonya, vatandaş olmak isteyen yabancılara 250 bin avro tutarında gayrimenkul satın alma ve yüzde 5 oranında vergi ödeme şartı koşuyor.

Yapılan bu yatırım karşılığında öncelikle geçici oturma izni veriyor. Ayrıca yapılan yatırımın kriterleri bölge bazında değişiyor. Örneğin, büyük şehirlerden konut almak isteyenlerin en az 143 bin avro tutarı gözden çıkarmaları gerekiyor. Ancak kırsal bölgede ev alacakların minimum 71 bin 500 avro ödeme yapmaları yeterli görülüyor.

"Altın Vize" programına sahip olan AB üyesi Portekiz'de vatandaş olabilmenin iki yolu mevcut bulunuyor. Birincisi, 500 bin avro yapılan gayrimenkul yatırımı, ikincisi ise 1 milyon avro tutarındaki finans yatırımı oluyor. Sürekli oturum hakkı, gerekli şartlar yerine getirildikten 5 yıl sonra edinilebiliyor. Ayrıca başvuru sürecinde 35 gün kadar Portekiz'de konaklama şartınız da bulunuyor.

Avrupa'nın güzide ülkelerinden olan İtalya'nın oturma programı henüz yasa tasarısında. Ancak uygulama yürürlüğe girdiği zaman vatandaş olmak isteyen kişilerden 2 milyon avro hükümet tahvili, 1 milyon avro hayırsever yatırımı ve 1 milyon avro İtalya şirketlerinde bulunan hisse senedi yatırımı şartı istenecek.

(AA)

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