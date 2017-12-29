Milliyetemlak.com'dan vatandaşlık edinme hakkında bilgilendirme

İSTANBUL (AA) - Milliyetemlak.com, gayrimenkul sektöründe belli bir miktarda yatırım yapan kişilerin nasıl vatandaşlık alacakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörüne belli bir miktarda yatırım yapan kişiler artık yurt dışında yeni bir hayat kurabilme imkanı bulabiliyor. Ancak oturma izni yasasının prosedürü tüm ülkelerde değişiklik gösteriyor. Gayrimenkul sektörüne ait güncel gelişmeleriyle öne çıkan emlak platformu Milliyetemlak.com,"yatırım yapana vatandaşlık" konusunun detaylarını aktarıyor.

Yabancıların Türkiye'de vatandaşlık haklarını alabilmeleri için 1 milyon dolar gayrimenkul yatırımı yapmaları ve tapuya en az üç yıl boyunca şerh koydurmaları şart. Ancak isteyenler 100 kişiye istihdam sağlama, minimum 2 milyon dolar sabit yatırımda bulunma veya açtığı 3 milyon dolarlık mevduat hesabını 3 yıl boyunca Türkiye'de bulundurma karşılığında da Türk vatandaşı olabiliyor.

İspanya'nın en önemli şartı, 500 bin avro tutarında gayrimenkul yatırımı yapmak oluyor. Ülkeye gelmek isteyen yabancılar, yapacakları yatırım karşılığında hem oturma izni elde ediyorlar hem de İspanya'nın çalışma ve sosyal haklarından yararlanabiliyor.