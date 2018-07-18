'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Twitter üzerinde Adnan Oktar örgütünü deşifre hesaplarına her geçen gün mağdur ve müştekilerden ihbarlar yağıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.
A Haber'in aktardığına göre; Adnan Oktar örgütündeki Nursel Tekin ve iki oğlu ile ilgili genç kızları ağlarına düşürmeye çalıştıkları, yerine göre başörtülü giyinip mutaassıp bir aile görünümü, yerine göre cemiyet hayatına mensup bir aile görünümüyle yaptıkları... Mağdur kızın anlattıkları şoke edici nitelikte.
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