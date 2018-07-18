HABER

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın müridleri tarafından kandırılmaya çalışılan bir genç kız yaşadıklarını anlattı. Adnan Oktar örgütündeki Nursel Tekin ve iki oğlunun kendisine tuzak kurmaya çalıştığını iddia eden kızın anlattıkları kan dondurdu. Öte yandan Nursel Tekin'in adliye önünde eylem yapıp 'Milyar tane evladım olsa, Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim' diyen isim olduğu ortaya çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Twitter üzerinde Adnan Oktar örgütünü deşifre hesaplarına her geçen gün mağdur ve müştekilerden ihbarlar yağıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

A Haber'in aktardığına göre; Adnan Oktar örgütündeki Nursel Tekin ve iki oğlu ile ilgili genç kızları ağlarına düşürmeye çalıştıkları, yerine göre başörtülü giyinip mutaassıp bir aile görünümü, yerine göre cemiyet hayatına mensup bir aile görünümüyle yaptıkları... Mağdur kızın anlattıkları şoke edici nitelikte.

150720182316073646059

1

3

4


PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
İlk hac kafilesi dualarla uğurlandıİlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler adnan oktarın aslanları

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah sizleri ıslah etsin ALLAH tan başkasına tapmayin cezasını cekersiniz
bu soytarı adam 20 senedir bu tipte bu rezillikte hergün vardı eyyyy şikayet yağmur cuları bu güne kadar neredeydiniz
Bunlar ne kadar boş beyin paranoya hayat yaşıyorlar aklım yanıyor.
ne kadar pislik var hepsi bir çöplüğe toplanmışlar
maşallah inşallah diye diye dans edin
hep bu GDO lu ürünler bizi bu hale getirdi sağlıktan ziyade insanların olan aklıda gidiyo artık Allah akıl fikir versin
haberler ortaya döküldükçe tiksindiriyor artık...bu ve bunun gibi tarikat cemaat yapılarının sağlıklı toplum için güzel Türkiye için temizlenmesi şarttır..ne islam ile alakaları var nede ahlak ile..
Diğer Haberler
Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonundaki program dikkat çekti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonundaki program dikkat çekti

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.