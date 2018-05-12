Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.
DHA
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