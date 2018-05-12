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Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı.

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Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, geçen hafta İstanbul'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

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İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kuyumcu gasp

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