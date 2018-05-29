HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda 2 ayrı çağrı merkezi kurup, bankacılık destek hizmetleri adı altında aradıkları bazı bankaların müşterilerinin bilgilerini alıp hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebekenin, hesapları boşalan mağdurlardan ilk hesaplamalara göre, 3 milyon liralık bir vurgun yaptığı tespit edildi.

Milyonlarca liralık vurgun ortaya çıktı! Mağdurların sayısı artabilir

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, banka destek hizmeti adı altında kendilerini arayan bazı şahısların kendileriyle kurdukları irtibat ve aldıkları bilgilerin ardından hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde şikayette bulunan vatandaşların ihbarıyla soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdur vatandaşları arayarak internet hesaplarını çalan şebekeyi yaptığı teknik takiplerle tespit etti.

BANKACILIK HİZMETİYLE KANDIRDILAR

Arama yapılan telefon hatlarının takibinden, aranan mağdur vatandaşların Taksim'de 2 çağrı merkezinden arandığı ve bankacılık destek hizmetleri adı altında kandırılıp banka bilgilerinin alındığı tespit edildi. Kredi destek ve yaşam sigortası poliçesi düzenleme adı altında aranan banka müşterilerinin, çağrı merkezinde görevli sekreterler tarafından alınan bilgilerinin daha sonra şebekenin diğer üyeleri tarafından kullanılarak internet hesaplarına girildiği ve hesaplarda bulunan paraların şebeke üyelerinin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

6

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, aynı yöntemle 10 bin kişiyi arayarak, ilk hesaplamalara göre, 3 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin başını, 26 yaşındaki Yusuf V. isimli bir dolandırıcının çektiğini belirleyen polis, şebeke elebaşının emri altında 4'ü kadın 5 kişinin çalıştığını da tespit etti. Tespit edilen şebeke elemanı 4 kadının, banka müşterilerini arayarak bilgilerini alan, diğer erkek şahısın ise transfer edilen paraları çekerek şebeke elebaşına aktaran şebeke üyesi olduğu öğrenildi.

1

6 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şebekenin gövde kısmı olarak bilinen, sekreter kadınların aldığı bilgiler ile internet hesaplarına giren ve paraları şebeke hesaplarını transfer eden şebeke üyelerinin tespiti için çalışmalarını devam ettiren Siber polis, tespit ettiği 6 şebeke üyesini geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltın aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 şebeke mensubundan aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 5'i tutuklanırken bir tanesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Şebekenin bağlantıları ve "gövde yapı" sına yönelik çalışmalarını devam ettiren polis, dolandırıcıların elde ettikleri paraları nasıl taksim ettiğini de soruşturma sürecinde belirledi. Yapılan tespite göre, şebeke elebaşı elde edilen paranın yüzde 30'unu alırken, yüzde 10'u dijital sistemi kuran şebeke üyesine veriliyordu. Kalan yüzde 60'ın ise çağrı merkezi çalışanları ile hesaplardan para çeken şebeke üyeleri arasında paylaşılıyordu. Polisin şebekeyle ilgili soruşturması devam ederken mağdur sayısı ve vurgun miktarının artmasından endişe ediliyor.

4

PARTNERFırtına felaketi ülkeyi vurduFırtına felaketi ülkeyi vurdu
İnşaat temelinden Roma dönemine ait kalıntılar çıktıİnşaat temelinden Roma dönemine ait kalıntılar çıktı
Cezası biten Elvan, Palandöken'de kampa girdiCezası biten Elvan, Palandöken'de kampa girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu banka Çağrı Merkezi dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

FETÖ'ye büyük şok! Gaybubet evlerinin tedarikçi ablaları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu dolandırıcılık tan devlet sorumlu. aynı şekil arıyor beni emniyet gittim. durumu numarayı kagita yazdım . yer tespiti istedim. polisin bana müdahalesi kapat ya böyle şeylere kanmıyor Sun. birakiver. dedi. ülke bitmiş durumda. sen dolandirilmadin ise sorun yok. nasıl bir ülke haline geldik. şikayet etsem. kimi kime şikayet edeceğim konumuna düştük. yıllardır durum bu şekilde
Diğer Haberler
24 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle

24 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle

Giresun'da heyelanlı sahada ölümü göze alarak yaşıyorlar

Giresun'da heyelanlı sahada ölümü göze alarak yaşıyorlar

Sapık oto tamircide yakalandı!

Sapık oto tamircide yakalandı!

Van'da PKK'ya ait sığınaklar bulundu

Van'da PKK'ya ait sığınaklar bulundu

Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı

İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

İnternette inanılmaz tuzak! 'Hamile kalmak isteyen bayanlar arasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.