"Milyonlarca Uygur gizli kamplarda tutuluyor" iddiası

Çinli insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde milyonlarca Uygurun "yeniden eğitim" gerekçesiyle toplama kamplarında tutulduğunu ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesinin (İHOP) Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu öne sürdü.

Örgüt temsilcileri, toplantıda yaptıkları sunumlarda, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğu ifade etti.

Mutluluğu Gerçekleştirme Araştırma Enstitüsünce, Uygurların Çinli etnik azınlıklar içinde en fazla ayrımcılığa uğrayanlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Pekin yönetiminin, son dönemde bölgede "3 şeytan" olarak adlandırdığı ayrılıkçılık, etnik, dini aşırılıkçılık ve terörizmle mücadeleyi öncelik haline getirdiği, bu kapsamda Uygur halkının gündelik yaşamındaki her türlü hareketin totaliter rejimlerdeki gibi her an izlendiği belirtildi. Müslüman kültürüne ait her belirtinin şüpheli görüldüğü, Uygurların çocuklarına Müslüman isimleri vermelerinin yasaklandığı ve oruç tutmayacaklarına dair belgeleri imzalamaları istendiği ifade edildi.